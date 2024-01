Karim Wade n’a aucun respect envers les militants du PDS Par Moise Rampino Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un homme politique n’a fait preuve d’autant de lâcheté. J’ai vraiment pitié de ces centaines de milliers de militants du PDS qui ont bravé nuit et jour pour défendre un idéal que Karim Wade veut faire disparaître simplement parce qu’il a refusé de prendre son courage en main et ce depuis 2019.

Pendant 12 ans, jeunes, hommes, femmes et vieux se sont mobilisés comme un seul homme pour faire face un régime qui a fini de plonger le Sénégal dans les méandres de la pauvreté et de la misère.



Un parti aussi solide que le PDS ne peut pas dépendre d’un seul homme qui n’a pas le courage de venir braver un régime dont il dit être un opposant.



Karim n’a ni le charisme, ni la carrure, ni la légitimité pour diriger un parti aussi puissant que le PDS. Le PDS n’est pas son jouet et ne saurait l’être puisqu’après tout la politique n’est pas une affaire de fils à papa. Pour cette présidentielle de 2024, le parti de Me Wade aurait dû avoir un plan B comme l’a fait l’autre leader de parti actuellement en prison.



Rester dans le luxe au Qatar et abandonner les militants du PDS qui se sont battus seuls pendant 12 ans contre le régime en place, tel semble être le crédo de Karim Wade qui n’a rien de son père.



Dommage pour toutes ces femmes, jeunes et personnes du 3e âge qui ont toujours cru au PDS. Une chose est sure plus rien ne sera comme avant dans ce parti. Que Karim Wade qui n’a jamais gagné son bureau de vote se le tienne pour dit.



Le seul fait d’être le fils d’Abdoulaye Wade ne saurait suffire pour diriger le PDS qui est un patrimoine national.



Karim ne peut pas en aucun cas être le Secrétaire Général de ce parti car il n’est pas prêt à se sacrifier pour les Sénégalais. On ne peut pas éternellement faire de la politique via Whatsapp.



En réalité, Karim considère les militants du PDS comme ses esclaves raison pour laquelle il n’a aucun respect envers eux. Toutes les décisions viennent de lui. Il se comporte comme un roi avec ses valets. A compter de ce jour, tout ceci va cesser.



La page Karim Wade doit être définitivement tournée au PDS puisqu’il n’a pas le courage de ses idées. Pour cela, les militants du PDS doivent se lever comme un seul homme pour lui dire stop, basta!



Le plus grand parti de l’opposition Sénégalaise dispose de ressources humaines de qualité pour continuer à exister sans lui. Ils sont nombreux ceux qui peuvent aspirer être le SG de ce parti.



Mais celui qui a plus le profil pour être le futur Secrétaire Général du PDS, c’est bien Tafsir Thioye car, en plus d’avoir fait toutes ses armes dans ce parti, il a les connaissances requises pour mettre le Sénégal sur la voie du développement.



Moise Rampino



