Karim Xrum Xax: "Les institutions sont politisées, la justice instrumentalisée..." Très remonté contre l'arrestation de Cheikh Oumar DIAGNE, Karim Xrum Xax, soutient qu'il y il y a des leaders politiques qui méritent plus la prison que leur confrère activiste, dont la détention est jugée arbitraire.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Selon le rappeur-activiste, cette justice est vouée à l'échec du fait d'être instrumentalisée par un leader politique peint par ses ambitions.



"Nous avons des juges qui répondent à des leaders politiques de l'opposition et une administration judiciaire dont le laxisme reste une identité. C'est inadmissible ce qui se passe dans ce pays. Cette pression est synonyme de menace sur la démocratie et la liberté d'expression" , a-t-il dit.



Il est évident alors pour l'activiste qui demande de gré ou de force la libération de Cheikh Oumar DIAGNE, de mieux faire asseoir la lutte pour sauver les valeurs.

