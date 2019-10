Karim Xrum Xax malade: L'activiste, après collecte de fonds, est finalement évacué en Allemagne

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2019 à 19:15

L'activiste Karim Gueye alias Xrum Xax, malade depuis quelques temps, qui avait subi deux opérations chirurgicales sans succès, a été finalement évacué en Allemagne où il doit encore subir une autre opération.



Une collecte de fonds a été lancée par des mouvements, dont Frapp/France Dégage. Et, les sommes récoltées ont servi à son évacuation en Allemagne et son hospitalisation.



