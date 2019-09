Kawtef – Abus sur mineures: Mor Kane couche avec deux sœurs de 14 et 16 ans

Deux ans de prison ferme. C’est la peine prononcée par le tribunal des flagrants délits de Diourbel contre Mor Kane, convoyeur de son état, né le 05 Mai 1987 à Touba. Il était attrait à la barre pour avoir abusé sexuellement des sœurs F. et B. Fall, respectivement âgées de 16 et 14 ans. Sa complice présumée, la commerçante, Aïssata Ka, elle aussi, était à la barre pour complicité de corruption de mineure.



En effet, c’est au courant 2019 qu’Aliou Fall qui a remarqué des changements morphologiques de ses deux filles, a intenté l’action judicaire. Ses filles lui révèlent qu’elles ont été victimes de viols de la part d’un certain Mor Kane qui les auraient connues lorsqu’elles vendaient des sachets d’eau fraîche à la gare routière de Touba. Les deux sœurs B. et F. Fall expliquent que c’est une dame du nom d’Aïssatou Kâ, qui aurait joué les entremetteuses pour faciliter la tâche à Mor Kane.



Muni d’un certificat médical attestant de défloraisons hyménales constatées par l’homme de l’art sur ses deux progénitures, Aliou Fall porte plainte au niveau du commissariat urbain de Touba-Dianatou, et dans la foulée, Mor Kane et Aïssatou Kâ ont été arrêtés puis placés en détention.









