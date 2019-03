Kébémer: 3 individus arrêtés et 4 motos Jakarta saisies

Un gang très organisé, spécialisé dans le vol de motos Jakarta, a été démantelé par le Commissariat urbain de Kébémer. Cette opération de grande envergure qui a été menée dans la nuit de dimanche à lundi passés, s’est soldée par l’arrestation de trois individus et la saisie de quatre motos Jakarta.



Ces malfaiteurs qui écumaient les villes de Touba, Dakar, Tivaoune, Louga et Kébémer, déroulaient un mode opératoire des plus huilés.



Deux autres délinquants membres de la bande ont pris la fuite. Durant cette même soirée, deux autres jeunes qui avaient volé une moto à Keur Massar et qui faisaient mouvement vers Louga, ont été arrêtés par la police. Les personnes interpellées et placées en garde-à-vue dans les locaux de la police, seront déférées ce jeudi au parquet de Louga. Elles sont poursuivies pour vol commis en réunion avec effraction et escalade de mur et de clôture.













SourceA

