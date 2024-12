Kébémer : la femme d'un policier arrêtée pour trafic de chanvre indien et de volets

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Mercredi dernier, trois personnes ont été attraites à la barre du Tribunal de grande instance de Louga. Il s'agit des nommés F. Mbaye, F. Thiam et M. Mbaye, liste L'Observateur. Qui rapporte que la première mise en cause est la femme d'un policier, lit-on dans Seneweb.



Les éléments du commissariat urbain de Kébémer, informés d'un intense réseau de trafic de chanvre indien et de volets au quartier Mbabou, entrent en action. «[Les policiers] qui ont réussi à infiltrer ce milieu très fermé, [découvrent] que les dealers faisaient la navette entre les villes de Kaolack, Touba et Kébémer. Le baron de la drogue provenait de Gambie. À chaque étape de ce long trajet, il ravitaille ses fournisseurs avec qui il communique souvent au téléphone», détaille le journal. Qui signale que les limiers ne tarderont pas à dérouler une stratégie faisant à démanteler ledit réseau :



«Travaillant en collaboration avec des [espions], les policiers ont été informés que la jeune dame, [F. Mbaye], épouse d'un policier, venait de débarquer d'un véhicule de transport et tenant entre ses mains un sac de voyage. [Les limiers] investissent les lieux sans tarder.»



F. Mbaye, prise en flagrant délit, détenait sept cornets de chanvre indien, qu'elle tente d'avaler à la vue des collègues de son mari, mais elle sera interpellée avant d'y parvenir. Pour ne rien arranger, poursuit la source, une perquisition effectuée chez elle a abouti à la découverte de 38 cornets dissimulés dans une armoire, deux comprimés d'ecstasy (volets), une paire de ciseaux et une somme de 12 000 F Cfa.



La femme du policier a entraîné dans sa chute son revendeur et son propre frère. F. Thiam, trouvé dans la maison, a été appréhendé avec deux cornets de chanvre indien tandis que M. Mbaye venait de débarquer dans la même maison avant son arrestation.



F. Mbaye et son frère ont maintenu leurs dénégations face au juge, mais la femme du policier sera confondue par les aveux de F. Thiam. Le revendeur déclare avoir été recruté par la propriétaire de la drogue qui n'est autre que la femme du policier. Le juge suivant le réquisitoire du Procureur a condamné cette dernière à deux ans de prison ferme et son acolyte à six mois ferme. Le troisième, M. Mbaye, relaxé au bénéfice du doute, a été plus chanceux, tranche L'Obs.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook