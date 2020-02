Kédougou : 135 kg de cyanure saisis par la Douane, deux trafiquants arrêtés Les agents de la Subdivision des Douanes de Kédougou ont intercepté ce Jeudi, 06 février 2020 aux environs de 01h du matin une livraison de 135 kg de Cyanure, un produit hautement toxique, utilisé dans les sites d’orpaillage. Le cyanure était conditionné dans des sacs entreposés au fond d’un camion frigorifique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|



L’opération de livraison surveillée est réussie grâce à une synergie d’action entre la Brigade mobile des Douanes de Kédougou et la Brigade mobile des Douanes de Saréya sous la supervision du Parquet de Kédougou. Le propriétaire, un burkinabé et le convoyeur, de nationalité sénégalaise, ont été interpelés et mis à la disposition de la Justice.



Il faut noter que les Unités douanières de la Subdivision des Douanes de Kédougou saisissent de plus en plus des produits chimiques tels que le cyanure et le mercure ainsi que des bâtons de dynamite et de mèches d’allumage.



Utilisés dans les sites d’exploitation clandestine d’or, ces produits sont nuisibles à l’environnement et exposent les populations à de graves conséquences de santé. En plus des infractions douanières relatives à l’introduction frauduleuse de ces produits, les personnes qui s’adonnent à ce trafic commettent également des délits environnementaux et sanitaires. La Douane apporte ainsi sa contribution à la protection de l’environnement et à la sauvegarde des écosystèmes.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos