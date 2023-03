Kédougou : 14 694 bovins et 6 799 petits ruminants vaccinés (Responsable)

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Quatorze mille six cent soixante-quatre bovins et 6 799 petits ruminants, ont été vaccinés dans le département de Kédougou, depuis le lancement de la campagne de vaccination du cheptel, au début du mois de septembre dernier, a révélé le chef du service départemental de l’Elevage et des Productions animales, Mamadou Lamine Diatta.



‘’ Nous avons démarré de manière très précoce la campagne de vaccination dans le département de Kédougou (…) ’’, a expliqué Mamadou Lamine Diatta, chef du service départemental de l’Elevage, dans un entretien accordé à l’"APS".



Il a révélé qu’un cabinet vétérinaire privé a vacciné 3 346 bovins dans la commune de Tomboronkoto et plus de 1 000 petits ruminants dans celle de Kédougou.



Mamadou Lamine Diatta a déploré les difficultés rencontrées dans la vaccination, du fait de la divagation des animaux et de l’absence d’un recensement du cheptel. L'une des contraintes rencontrée est relative à l’absence de mobilisation constatée chez les éleveurs depuis le lancement de la campagne de la vaccination, dans le département de Kédougou, a-t-il ajouté.



Le chef du service départemental de l’Elevage a demandé à tous les éleveurs, en particulier les propriétaires de petits ruminants, d'aller vers les chefs des postes vétérinaires, pour vacciner leurs animaux avant la fin de la campagne.















Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook