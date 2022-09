Kédougou : Des lions encore aperçus entre Saraya et Nafadji

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Combien y a-t-il de lions errants dans les forêts de Saraya, région de Kédougou. La question mérite d'être bien d'être posée, eu égard au nombre de lions découverts dans le département.



En effet, après celui signalé entre Bembou et Khossanto, trois lions seraient actuellement entre Nafadji et Baïtilaye, sur l'axe Saraya-Nafadji. Des présences qui perturbent le déplacement des populations qui sont invitées à plus de vigilance par les autorités.



Le préfet a dépêché le service des Eaux et Forêts de Saraya sur l'axe pour en avoir le cœur net.













Dakaractu

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook