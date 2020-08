Kédougou : Deux enfants perdent la vie dans l’incendie d'une maison

Deux enfants ont péri dans un incendie qui s’est déclaré ce dimanche à Diaguiri, village situé à 17 km de la région de Kédougou. D’après Actusen, les parents étaient absents au moment du drame. À l’origine de l’incendie, de l’huile sur du feu qui a explosé, alors que les enfants et leur grand-mère étaient sous leur hangar qui a pris feu.



Ainsi, la première victime, âgée de trois ans est morte calcinée sous les flammes et la petite sœur de 8 mois a finalement succombé, suite à ses brûlures au district Sanitaire de Kédougou. La Grand-mère qui tentait de sauver ses petites filles a été admise aux urgences.



Le préfet de la région Kédougou s’est rendu sur les lieux avec le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers et celui de la gendarmerie de Kédougou pour constater les dégâts causés par les feux.



