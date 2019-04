Kédougou : La Douane saisit 915 kg de chanvre indien estimés à 65 millions FCFA Les douaniers du poste de contrôle de Gouloumbou (Kédougou) ont mis la main hier sur 915 kg de chanvre indien, dont la valeur est estimée à 65 millions FCFA. La saisie a été faite lors d'une fouille d'un camion frigorifique en provenance de la Guinée, mais immatriculé au Mali et à l'intérieur duquel une cachette a été aménagée pour dissimuler la marchandise prohibée. Selon le lieutenant El hadji Mamour Kandji, chef de la subdivision des Douanes de Tambacounda, les convoyeurs ont pris la fuite. Mais le procureur a été informé et les forces de sécurité sont à leurs trousses.

