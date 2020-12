Kédougou: Les mares de Dinguessou engloutissent un homme d'une soixantaine d'années Un homme âgé d’une soixantaine d’années perd la vie par noyade. La cause du drame reste pour le moment inconnue. D’ailleurs la police a ouvert une enquête.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 17:46 | | 0 commentaire(s)|

Samba Diallo, habitant au quartier de Dandé Mayo est retrouvé mort dans les mares de Dinguessou. La nouvelle vite répandue dans la ville, aussitôt les populations ont pris d’assaut les lieux. Contactés, les hommes du commissaire Sow, au commissariat urbain de Kédougou, accompagnés des éléments de Sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux.



Les causes du drame sont inconnues. Selon nos confrères de Walf radio, le procureur du Tribunal de grande Instance a autorisé une autopsie avant l’inhumation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos