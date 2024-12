Kédougou / Plus de 300 enfants de l’école Bakary Dansokho, bénéficient de consultations médicales gratuites

Au moins 359 enfants de l’école élémentaire Bakary Dansokho, souffrant de pathologies communautaires, ont bénéficié récemment de consultations médicales gratuites, a appris l’APS, du pédiatre et initiateur, Younoussa Keïta.



Ces journées de consultations médicales ont été organisées les 21 et 22 décembre, par cet ancien élève de l’école, pédiatre à l’hôpital Abbas Ndao et enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec le Comité de gestion de l’école (CGE), explique l'Aps.



‘’ Au total, nous avons eu à consulter 359 enfants de l’école et nous avons trouvé beaucoup de maladies communautaires, qui sont des pathologies plus ou moins simples ’’, a déclaré Dr. Younoussa Keïta.



S’exprimant à la clôture de ces journées de consultation, le pédiatre a souligné que des élèves venus des autres écoles de la ville de Kédougou et des nourrissons des Cases des tout-petits, ont bénéficié également de ces consultations gratuites.



Il a relevé que certains enfants souffrent de pathologies communautaires et virales avec des difficultés respiratoires telles que la rhinopharyngite chez les enfants qui ont le nez bouché.



Le pédiatre a expliqué aussi que certains enfants ont des douleurs abdominales, des problèmes de dermatose, des caries dentaires et des infections à l’oreille.



Selon lui, " certains enfants souffrent des problèmes d’amygdales, alors que d’autres ont du sang dans l’urine, évoquant des cas de bilharziose ".



Il signale que les enfants atteints d’asthme, " ont été référés à l’hôpital régional de Kédougou, pour des explorations complémentaires ‘’.



‘’ Les enfants qui avaient également une hernie ombilicale et des enfants qui ont des signes de drépanocytose, ont tous été référés à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, pour faire des explorations de confirmation ‘’, a ajouté Dr. Younoussa Keïta.



Selon la même source, il a tiré ainsi un bilan satisfaisant des soins offerts aux élèves de l’école Bakary Dansokho. ‘’ En tout cas, c’est surprenant de voir que dans la zone de Kédougou, on fasse des tests de paludisme chez les enfants et on trouve que très peu sont atteints de la maladie ’’, a-t-il dit. Il salue le travail de l’équipe sanitaire locale de Kédougou.