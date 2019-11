Kédougou: Polémique sur l'arrestation d'Oudy Diallo

Environnementaliste très engagé, Oudy Diallo a été arrêté et envoyé en prison à Kédougou, révèle libération Oneline . Dans un post facebook, ce dernier interpellait le président de la République sur des quotas de terrains qu’on affecterait aux gouverneurs, préfets et sous-préfets à chaque délibération.



L'administration territoriale qui s'est sentie diffamée a déposé plainte.

