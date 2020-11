Kédougou: Un Guinéen arrêté avec 150 explosifs, 50 détonateurs et 150 m de fil

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

D'après "L’Observateur", les éléments de la Brigade de gendarmerie de Sabodala, dans le département de Saraya (Kédougou) ont, au cours d’une opération mis la main sur un jeune Guinéen. Ce dernier, en provenance du Mali où il s’est ravitaillé, a été arrêté en possession de 150 explosifs, 50 détonateurs et 150 mètres de fil. Arrêté, il a été conduit dans les locaux de la Brigade pour nécessité d’enquête.



D'après le récit du journal, le Guinéen soutient avoir acheté ces explosifs au Mali à destination du village de Sambrabougou. Il a précisé aux pandores que ces explosifs sont destinés au sous-sol, pour une exploration rapide de l’or. Ce qui causerait l’effondrement des tranchées. Loin d’être convaincus par les déclarations du mis en cause, les pandores l’ont déféré devant le procureur. L’enquête suit son cours.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos