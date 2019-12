Kédougou: Un individu tue un policier, blesse une dame et se donne la mort

Un double drame s’est produit hier à Moussala, dans la région deKédougou, près de la frontière au sud est du Sénégal. Le policier, du nom de Mohamed Ndao, a été poignardé à mort par un individu après une banale arrestation. L’auteur présumé du meurtre se serait enfui ensuite, pour se réfugier dans une pharmacie où il a également blessé une dame, avant de se donner la mort en se tranchant la gorge. Selon la Tfm, les corps sans vie du policier et de son meurtrier ont été acheminés à l’hôpital. Une enquête est ouverte par la police.

