Kédougou: Un réseau de trafic d’êtres humains démantelé

Dimanche 2 Février 2020

Un réseau de trafiquants de personnes a été démantelé à Mouran, une localité située dans le département de Saraya.



Neuf (9) Nigérianes que ledit réseau voulait utiliser dans le business du sexe ont été sauvées par les éléments du commissariat central de Kédégou.



Selon la Rfm, un Burkinabè et une Nigériane étaient à la tête de ce vaste réseau de traite de personnes qui avait développé ses activités entre le Nigéria, le Sénégal et le Mali.

