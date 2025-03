Kédougou : des opérations gratuites de fistules artério veineuses pour 14 patients hémodialysés

Quatorze patients hémodialysés ont bénéficié gratuitement d’opérations de confection de fistules artério veineuses (FAV) au niveau du Centre hospitalier régional Amat Dansokho, dans le cadre d’un camp de prise en charge de ces cas de malades, a constaté l’APS.



Ce camp de confection de fistules artério veineuse est organisé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, en partenariat avec la Fondation Port Autonome de Dakar (PAD), l’Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (CMU) et la chaire de chirurgie cardio-vasculaire.



”Au total, 14 patients hémodialysés ont bénéficié d’opérations de confection fistules artério veineuses à l’hôpital régional Amath Dansokho. Ces opérations ont permis d’améliorer leurs conditions de prise en charge médicale”, a dit le professeur, Magaye Gueye, chef de la mission.



Il s’exprimait lors de la cérémonie de clôture de ce camp, en présence de la responsable du programme Santé de la Fondation du Port Autonome de Dakar, Fatoumata Sidibé et du directeur du centre hospitalier régional de Kédougou Amath Dansokho, El hadji Amadou Dieng.



Le professeur Magueye Gueye a expliqué que ces malades qui ont bénéficié de cette thérapie hémodialysée ont le plus souvent des insuffisances rénales chroniques.



”Ces malades ont ce qu’on appelle une insuffisance rénale chronique, c’est-à-dire ont des reins qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent très difficilement. Donc, ils avaient besoin d’une suppléance rénale” a-t-il ajouté.



M. Gueye, par ailleurs chef du service chirurgie Ando-vasculaire de l’hôpital Abass Ndao de Dakar a précisé que les patients ont bénéficié gratuitement de ces fistules artério veineuses.



”Les malades devaient débourser 150 mille francs pour pouvoir bénéficier d’une intervention à Dakar avec tous les frais supplémentaires. Et, c’était un peu couteux pour les patients. Mais avec l’aide du ministère de la Santé et de l’Action sociale et ses partenaires, les malades de Kédougou ont bénéficié gratuitement de ces opérations fistules sans se déplacer”, a-t-il fait valoir.



Le néphrologue Modou Ndongo a indiqué que le service de néphrologie et d’hémodialyse du Centre hospitalier régional Amath Dansokho, prend en charge 19 patients sous hémodialyse qui souffrent d’insuffisance rénale chronique.



”Normalement nos malades doivent bénéficier de fistule avant la dialyse. Mais du fait de l’indisponibilité de cette ressource, les malades commencent souvent tous avec des cathéters. Et il y a un risque infectieux avec ces cathéters et du coup nous sommes obligés d’envoyer nos malades à Dakar avec de nombreuses difficultés”, a-t-il expliqué.



Docteur Modou Ndongo a invité le ministère de la Santé et de l’Action à organiser de façon régulière ces camps de confection de fistules artério veineuses au niveau de l’hôpital Amath Dansokho.



”Cela permettra à chaque fois de résorber le gap des malades sous cathéters. Les cathéters sont à l’origine, chaque fois, de complications infectieuses à répétition”, a-t-il signalé.



La responsable du programme Santé de la Fondation du Port Autonome de Dakar, Fatoumata Sidibé, a salué ce partenariat noué avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



”Ce partenariat est primordial pour nous parce qu’au niveau de la Fondation du Port Autonome de Dakar, le programme Santé est prioritaire. Et c’est pour ça, dans notre mission, nous accompagnons les populations vulnérables à l’amélioration de leur santé surtout les patients souffrant de maladie rénale”, a-t-elle déclaré.



La constitution d’une FAV consiste à brancher une veine sur une artère d’un bras, afin d’augmenter le débit sanguin dans la veine choisie pour faire la dialyse et de permettre le fonctionnement de la machine de dialyse.



