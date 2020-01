Kédougou: le Secrétaire d’Etat Mamadou Saliou Sow au service de l’éducation et de la propreté...

Le Ministre Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Justice en charge des droits de l'homme et de la bonne gouvernance a posé ce lundi un acte fort et très salutaire pour le système éducatif. Mamadou Saliou Sow pour le nommer vient de résoudre une des doléances des élèves du nouveau lycée Massiré Bâ de Kédougou en faisant une subvention annuelle en carburant au bus flambant neuf offert, récemment, par le président de la République Macky Sall.



Ainsi, cet acte se révèle comme un antidote contre les problèmes de mobilité des potaches qui faisaient, quotidiennement, plus de quatre 4 Km pour rejoindre leur établissement. Un geste vivement salué par Mamadou Lamine Gueye, inspecteur d'Académie de Kédougou. Pour lui, cette subvention de M. Sow vient à point nommé et elle va répondre à une vieille sollicitation formulée la communauté éducative locale. Il invite tous les bénéficiaires à magnifier cet acte portant l’empreinte d'un digne fils du terroir.



Après avoir donné des assurances aux autorités éducatives pour le règlement définitif de l’épineuse question de l’électrification de ce lycée, le Ministre Mamadou Saliou Sow a mis le moment à profit pour offrir un important lot de matériels de nettoiement aux populations afin de soutenir la journée nationale de propreté ou " Cleaning Day".

