Kédougou: un homme de 35 ans viole une fillette de 4 ans

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

M. Bah, âgé 35 ans et ressortissant guinéen est poursuivi pour avoir violé A. T., une fillette de quatre ans. Tronçonneur, il a intercepté la fille dans la rue, sous prétexte de l'envoyer à la boutique du coin, il lui demande de le rejoindre dans sa chambre, située à quelques pâtés de la maison familiale de la fillette. Une fois dans sa chambre avec la petite, M. Bah exige à la gamine de s’allonger. Il se frotte sur elle et force la pénétration. La fille sursaute, se tord de douleurs atroces et lâche un cri strident.



Paniqué, le détraqué sexuel lâche la fille de peur d’être surpris et lynché, rapporte Les Echos.

Malheureusement pour lui, une voisine qui a aperçu la petite fille sortir de la chambre du Guinéen, l’interpelle et la conduit chez ses parents pour les informer de la scène.



Constatant des traces de sang sur les cuisses de leur enfant, les parents l’emmènent auprès d’un médecin gynécologue qui confirme le viol.



Le mis en cause a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt. Ce, après une plainte de la famille de la fille.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos