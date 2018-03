Keita Diao Baldé (Monaco) incertain pour la finale de la Coupe de la Ligue

Leonardo Jardim n’est pas certain de pouvoir compter sur son attaquant sénégalais Keita Baldé pour la finale contre le PSG, samedi.

À deux jours de la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, samedi, à Bordeaux, Keita Baldé s’est entraîné à part à la Turbie jeudi matin. Auteur de huit buts et 11 passes décisives en 32 matches cette saison, l’avant-centre international sénégalais (23 ans, 14 sél.) a quitté prématurément le rassemblement de sa sélection au Havre en début de semaine, la faute à une contracture à une cuisse contractée avec l’ASM.



Il n’a disputé aucun des deux matches amicaux contre l’Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine et n’est pas certain d’être rétabli à temps pour la finale de samedi. À l’exception de Baldé et du jeune Italien Pietro Pellegri, dont la saison est d’ores et déjà terminée (pubalgie), Leonardo Jardim pourra compter sur l’ensemble de son groupe contre Paris. «On veut gagner, a répondu l’entraîneur portugais à l’AFP. Un trophée fournit le CV de chacun. Mais la deuxième place changerait la saison prochaine. Elle est plus importante.»











L’Equipe