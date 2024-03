Keur-Ayip: La Douane a saisi de 11 kg de cocaïne pure et de 200 grammes de cannabis La remobilisation des troupes et la mise à disposition d’équipements adéquats qui ont marqué la visite du Directeur général des Douanes au sein des unités de l’intérieur portent déjà leurs fruits. Alors que le Dr Mbaye NDIAYE est encore sur le terrain dans les Régions du Centre,du Sud-est et du Sud, des résultats immédiats et probants sont enregistrés par les unités douanières.

C’est le cas avec cette saisie réalisée ce mardi 05 mars 2024, aux environs de 13 heures par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, Subdivision des Douanes de Kaolack, Région douanière du Centre. Ladite saisie porte suronze (11) kilogrammes de cocaïne et deux cent (200) grammes de cannabis. Elle a été opérée sur un véhicule de marque Toyota Fortuner, immatriculé à l’étranger. Lors de la fouille du véhicule, les agents ont d’abord découvert le sachet contenant le cannabis.



Sur la base de plusieurs autres critères de risques, les éléments ont décidé de passer le véhicule au scanner mobile. Ce qui a permis de détecter onze (11) paquets de cocaine d’un poids total de 11kg dissimulés dans les portières dudit véhicule. Un test de confirmation effectué par la DOCRTIS a révélé que la drogue saisie est de la cocaïne pure. Vingt (20) comprimés de TNT ont été également découverts lors de la fouille. La contrevaleur totale de la saisie est estimée à 890 millions de francs CFA. Les deux convoyeurs, de nationalité étrangère, ont été arrêtés. La procédure d’enquête suit son cours.



À retenir, le scanner mobile utilisé pour détecter les drogues saisies est l’un des tous nouveaux équipements acquis grâce au Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD). En plus des moyens roulants et navals, le Directeur général, Dr Mbaye Ndiaye a procédé au déploiement des moyens de contrôle non intrusif ultra modernes (notamment des scanners fixes et mobiles) pour plus de célérité dans la prise en charge des marchandises et aux fins de déjouer les modus operandi des criminels.



Au regard des menaces sécuritaires émergentes, l’Administration des Douanes est résolument engagée, conformément à la nouvelle vision de sa Direction générale, à accroitre les moyens humains et matériels de ses unités à l’effet de lutter farouchement contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée.













