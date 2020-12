Keur Mamar Sarr: Il filme les ébats sexuels de son ami avec une fille de 15 ans et fait des chantages à cette dernière...

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Une répugnante affaire de mœurs secoue la ville de Keur Momar Sarr. Selon ThieyDakar, au centre de cette histoire figurent deux amis I. D. et M. S.



Respectivement âgés de 19 et 30 ans. Le premier qui entretenait une relation sexuelle, a été filmé par le second, lequel a finalement exercé des chantages sur la fille âgée de 15 ans pour coucher, lui aussi, avec elle. Les deux ont été arrêtés pour viol collectif.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos