Keur Massar : Dr Cheikh Kanté réunit les principaux responsables autour d’une table

Après la défaite des locales, la remobilisation politique du camp présidentiel de Keur Massar est en marche. Elle est faite sous la baguette du ministre d’Etat Cheikh Kanté qui a réussi avant-hier à réunir autour d’un « ndogou », dans un hôtel de la place, les principaux responsables politiques du département notamment les ministres Amadou Hott, Aminata Assome Diatta et le maire sortant Moustapha Mbengue, rapporte LeTémoin.



Aussi des militants, des jeunes et des femmes du camp présidentiel ont participé à une rencontre où était conviée une centaine de personnes. Finalement, c’est un monde fou d’apéristes de Keur Massar qui a répondu à l’appel du ministre d’Etat, Envoyé spécial du président de la République. La tâche n’est pas facile pour Dr Cheik Kanté du fait que Keur Massar sortait d’une Bérézina subie face à Yewwi Askan Wi le 23 janvier dernier.



Les plaies de la défaite étaient encore ouvertes. Une défaite que se renvoyaient les principaux dirigeants du camp présidentiel. Seulement, le temps n’était plus aux règlements de comptes, mais à la remobilisation dans l’unité. C’est ainsi que, selon nos sources, tous les discours ont été centrés autour de l’unité pour donner une grande victoire au président Macky Sall aux élections législatives.



Il faut dire qu’un travail de fond reste à faire pour consolider l’union à la base. Le Dr Cheikh Kanté, après plus de 7 heures d’horloge à écouter les intervenants et à recoller les morceaux entre responsables, a fait savoir que l’Union était un impératif catégorique pour aller à la reconquête des bases perdues.