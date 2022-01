Keur Massar: Le camp d'Aminata Assome Diatta subit une violence électorale

Des incidents déplorables sont survenus dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 janvier à Kawsara, dans la commune de Keur Massar Nord. Ils ont occasionné des blessures graves sur deux personnes d’une même famille. Il s’agit du chef de famille et mari de la responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar de Keur Massar, Déwoulé Ndiaye, et de son petit-fils. Des individus non encore identifiés ont incendié le domicile de cette responsable proche de Mme Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et candidate à la mairie de Keur Massar; détaille Le Témoin.



Les images vidéos et photos des victimes dont nous disposons sont tout simplement insoutenables. Une des chambres de la maison a été complètement réduite en cendres et ses deux occupants grièvement blessés. Le chef de famille et son petit-fils ont été acheminés à l’hôpital. Pour sa part, Mme Aminata Assome Diatta a vivement condamné ces violences électorales et invité les uns et les autres au calme et à la sérénité.