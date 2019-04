Keur Massar: Le vrai meurtrier de Bacary Diédhiou se livre à la gendarmerie

Moins de vingt-quatre heures après le meurtre de Bacary Diédhiou, l’auteur présumé a été arrêté par la gendarmerie.



Il s’agit selon L’Observateur, de Djibril Diop, âgé de 17 ans. L’adolescent a déclaré avoir agi pour venger son frère, Abdoulaye Diop plus connu sous le nom d’Abdou Fall, blessé au cours de la bataille rangée entre deux groupes rivaux du quartier Grand Médine.



Il n’en fallait pas plus pour que son père prenne sur lui la responsabilité de le conduire à la gendarmerie de Keur Massar, où il est en garde-à-vue, en attendant son déferrement au parquet. Son arrestation a entraîné la libération de Tapha Aw, cité dans un premier temps comme le meurtrier de Bacary Diédhiou.

