Keur Massar: Les femmes libérales tirent sur le régime de Macky Sall

En réunion de coordination entre responsables, les femmes libérales issues des 06 communes n’ont pas perdu de temps pour tirer à boulets rouges sur le pouvoir de Macky Sall qu’elles accusent d’avoir failli à sa mission dans le processus de mise en œuvre de la départementalisation de Keur Massar. «Rien n’a bougé depuis l’érection de Keur Massar en Département. Si l’on regarde les inondations, j’ai peur puisque les travaux avancent à pas de caméléon. Car il y a beaucoup de quartiers qui sont sur la liste rouge. Et dès qu’il pleut, il risque d’y avoir des problèmes. C’est le cas au niveau des quartiers Médina Gana Sarr, Hamdallaye, Boune, Parcelles assainies Unité 14. Les Unités 13, 06 et 11 sont actuellement dans la tourmente puisque les travaux promis par l’État n’ont pas encore démarré», a d’emblée dénoncé leur coordonnatrice, député et responsable départementale du Pds à Keur Massar, Fatou Sow. Et de poursuivre : « Keur Massar n’a pas changé de visage. Ce qu’on attendait de cette départementalisation, nous ne l’avons pas encore vu. Car les difficultés persistent.» Des difficultés qui ont pour noms, selon toujours Fatou Sow : «manque d’infrastructures routières et sanitaires, chômage criard des jeunes, absence d’encadrement et de soutien des femmes, abandon du secteur artisanal entre autres misères des femmes».



Ce qui, à ses yeux, crée des répercussions sociales au plan économique avec une pauvreté galopante qui ne cesse de gagner du terrain avec la montée en puissance de la mendicité dans certaines artères de ce département. Autre difficulté soulevée par ces femmes libérales, c’est la mobilité urbaine difficile engendrée par l’érection de l’autopont. « L’Autopont a plus créé des problèmes que de solutions. On l’avait envisagé pour mettre fin aux embouteillages pour l’accès à Keur Massar, pour que les gens venant de Dakar puissent regagner leurs domiciles. Mais aujourd’hui, cet autopont étouffe Keur Massar», fulmine encore Fatou Sow. Ces femmes libérales, au cours de leur rencontre avec la presse, ont réclamé des mesures d’urgence dont « l’érection du Centre de santé en hôpital de niveau 03, l’accélération des travaux du Centre de santé de Jaxaay, les réhabilitations des routes sur les axes routiers Yeumbeul-Sud vers YeumbeulNord et Malika puis Keur Massar et au niveau de l’entrée de Keur Massar vers le champ de l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade, l’accompagnement des jeunes puis des femmes et du secteur artisanal en formation et en financements ».



Mais en attendant l’intervention de l’État pour corriger ces manquements, Fatou Sow a décidé de soutenir les groupements de femmes séance tenante, avec des micro-projets par l’accompagnement en formation et en financements pour la promotion de l’auto-emploi. Quant à la célébration de la journée du 08 mars, Fatou Sow estime que des avancées ont été faites avec l’arrivée du Président Wade pour le vote de la loi sur la parité. Toutefois, elle estime que l’on doit changer de paradigme pour éviter les gaspillages et les orienter dans la voie du développement. «Mon intention n’est pas de verser dans le folklore mais plutôt d’organiser les femmes afin qu’elles puissent, à partir des activités socio-économiques, s’orienter vers l’entrepreneuriat et leur autonomisation.»

