Keur Massar Nord et ses maux: La dynamique unitaire projette de relever les défis La gestion de Keur Massar érigé par décret en département le 28 Mai 2021, impose une farouche concurrence des politiques. Conscients des enjeux, ces politiques rivalisent d’ardeur.

Lundi 18 Octobre 2021

L’approche des élections locales préoccupe les politiques des différentes localités du pays. Cette dynamique ambiante oblige les aspirants à la gestion des municipalités, à se signaler. C’est la cas d’Ousmane Dembélé, coordonnateur de « Benno Bokk Yakaar » de Keur Massar Nord.



« Nous avons pris la décision d’aller à la conquête de la Mairie de Keur Massar Nord. Et, nous mettrons tout en œuvre pour accompagner l’Etat central dans sa croisade, sa lutte contre les inondations, l’insécurité, l’ignorance et l’insalubrité », a expliqué Ousmane Dembélé, conseiller municipal et coordinateur de la tendance dynamique unitaire « Benno Bokk Yakaar » de Keur Massar Nord.



En concertation avec tous les leaders de partis politiques et de mouvements, il compte mettre sur pied une équipe municipale compétente au service des populations.



