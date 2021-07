Keur Massar: Pédophilie et viols: Ibrahima Touré fait de sa nièce de 10 ans un objet sexuel C'est un cas d'inceste en fond de pédophilie et de viols qui a été signalé à Keur Massar, avec Ibrahima Touré qui ne gênait pas sur sa nièce, âgée seulement de dix (10) ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 06:16 | | 0 commentaire(s)|

Le quidam, selon Libération, a été surpris tout nu, et en flagrant délit par sa belle-soeur. Le mis en cause prétend qu'il a perdu sa...serviette.



La victime présumée, elle, révèle: "il abusait de moi sans cesse. Je ne sais plus le nombre de fois. Comme mon père est à l'étranger, il disait que je suis sous son autorité dans la maison familiale.



Parfois, il me donnait une piécette de 100 F CFA après avoir menacé de me tabasser si je parlais", se plaignait la jeune victime.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos