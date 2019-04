Keur Massar: Son domicile saccagé, le maire annonce une plainte contre...

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Un spectacle de « Simb Gaïndé » (danse de faux-lion en Wolof) a viré au drame avant-hier à Keur Massar. Un jeune répondant au nom de Bakary Diédhiou a été tué après avoir reçu un coup de couteau lors d’une bataille rangée entre jeunes au quartier Grand Médine.



En guise de représailles, l’une des parties avait attaqué le domicile du maire de Keur Massar Moustapha Mbengue, accusé de passivité mais aussi d’avoir des liens politiques avec le présumé meurtrier. Interrogé par L’Observateur, l’édile a balayé d’un revers de main ces accusations et a promis de laver l’affront.



« Rien ne justifie le saccage de ma maison et je vais porter plainte contre X pour destruction de biens appartenant à autrui. Le présumé meurtrier M. Aw n’est pas mon protégé. Il a l’âge de mes fils et il ne s’accompagne pas avec eux. Je me réclame toutefois de Grand Médine, dont je suis parmi les premiers habitants. J’ai aussi évolué dans l’équipe de football du quartier en tant que joueur, avant d’en être dirigeant. Ce sont des considérations purement politiciennes qui amènent des gens à vouloir faire des accusations gratuites sur mon dos », a-t-il dit.



A signaler que huit personnes dont le présumé meurtrier, ont été arrêtées par la gendarmerie et placées en garde-à-vue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos