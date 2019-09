Keur Massar : Un bâtiment s’effondre, fait un mort et un blessé

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

L'effondrement d'un bâtiment en chantier au quartier Ndiandjourane de Keur Massar lors de la pluie de ce jeudi matin, fait un mort et d'un blessé grave.



La victime a été évacuée à l'hôpital de Keur Massar.



