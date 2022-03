Keur Massar: Un policier à la retraite, arrêté avec 153 copies de nationalité sénégalaise et 46 copies de passeports Les gendarmes de la brigade du département de Keur Massar ont interpellé puis déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine/ Guédiawaye un policier à la retraite et un commerçant. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique.

Un important stock de faux documents administratifs, dont des copies de nationalité Sénégalaise et celles de passeports a été découvert au domicile de Dame Ndiaye, policier à la retraite. Les gendarmes ont découvert une caverne chez lui à Yoff, avec différents types de faux papiers administratifs.



Candidate à un examen, la sœur du commerçant, M. Lô désirant se procurer un extrait de naissance s’en ouvre à celui-ci. Le sieur Lô se saisit du bulletin de naissance de la fille et sollicite les services du policier à la retraite. Lequel accepte et lui établit l’extrait de naissance en question moyennant 20 000 FCfa. Pour essayer d’authentifier le document, Dame Ndiaye imite la signature de l’officier d’état civil, Alassane Cissé de la mairie de Keur Massar Nord et utilise également un faux cachet.



Ainsi, le commerçant remet alors l’extrait de naissance de sa frangine à son ami Babacar Diagne et lui demande de déposer le sésame à la mairie pour l’obtention d’un service. Mais, à peine l’officier d’état civil jette-t-il un regard dans le courrier du jour de l’institution municipal qu’il bondit de sa chaise lorsqu’il découvre l’imitation de sa signature et le caractère frauduleux du cachet sur l’extrait de naissance de la fille. Pour en savoir plus, Alassane Cissé a contacté Gade Ndiaye pour qu’il s’explique. Seulement, le policier à la retraite a versé dans la menace. Ce qui a poussé l’officier d’état civil à se retourner vers la brigade de la gendarmerie de Keur Massar.

Convoqué, Gade Ndiaye passe à table et se décharge sur un certain Camou.



Doutant de sa bonne foi, les pandores effectuent une perquisition chez lui à Yoff et découvrent un important lot de papiers administratifs dans la maison. Après un décompte, ils se retrouvent avec 153 copies de nationalité sénégalaise, 46 copies de passeport, 342 copies d’extraits de naissance, 62copies d’actes de naissance, des copies d’actes de mariage, des copies de cartes d’identité nationales et des copies de certificats de non inscription.



Après cette découverte, les gendarmes ont embarqué le policier à la retraite pour interrogatoire.

Pressé de questions, Gade Ndiaye déclare avoir appris à établir des documents administratifs avec des agents de l’administration durant sa carrière de policier. Il a été présenté devant le procureur pour faux et usage de faux en écriture publique. Une chasse à l’homme a été lancée contre Camou, le présumé cerveau du réseau.



