Keur Massar: Une jeune fille brulée vive par un voleur

Une jeune fille du nom de Aïcha Mbène Diouf, âgée de 17 ans, a été kidnappée puis brûlée vive par un voleur entré dans la maison.



Selon la Tribune, elle est admise en soins intensifs, sa vie n’est pas en danger. le voleur a fait irruption dans la maison des Diouf, trouvant seule la jeune fille. Sachant qu’il va rentrer bredouille, le malfaiteur n’a trouvé rien de mieux à faire que d’enfermer la jeune fille dans une chambre, et de lui asperger un liquide avant de lui mettre le feu.



Selon les explications de la mère de la fille, le voleur est passé déjà à trois reprises dans la maison. La première fois, il avait emporté des téléphones portables. La dernière fois quand il est revenu, la fille l’a reconnu et lui a dit : «c’est encore toi qui reviens-là".



Le voleur lui rétorque : «m’aurais-tu reconnu ? La fille lui répond: «oui». C’est ainsi qu’il a enfermé la fille dans une chambre avant de l’asperger d’un liquide inflammable. Après son forfait, il a pris la fuite. La fille a été sauvée par les voisins qui ont entendu des cris dans la concession.

