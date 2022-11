Keur Mor Tine: Un accident de circulation enregistre un mort et deux blessés

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 14:15

Une personne a trouvé la mort ce mercredi, dans un accident de route à Keur Mor Tine dans le département de Bambey.



D’après la Rfm, le chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture, avant de finir sa course sur deux personnes. Ces dernières, se sont retrouvées avec des blessures graves.



Après le constat d’usage, la gendarmerie de la localité a évacué les blessés au Centre de sante de Bambey et ouvert une enquête.



