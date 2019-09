Keur Mousseu : Le maire pour une éducation de qualité

L'équipe municipale de Keur Mousseu dirigée par Momar Ciss veut faire de l'éducation une de ses préoccupations majeures. Pour une rentrée des classes réussie, le conseil municipal a pris toutes les dispositions idoines pour se conformer au concept "Oubi tey jang tey".



Selon le Président des parents d'élèves Leyti Faye Hann, la commune de keur Mousseu est un exemple en matière d'éducation. Il en veut pour preuve les 7 millions de francs injectés par la municipalité pour l'achat de fournitures scolaires, s'y ajoute également la construction d'une deuxième école dans la localité.



En outre, le conseiller en communication du maire et non moins conseiller municipal M. Bougouma, confie que d'autres actions seront menées cette année. C'est prévu dans le nouveau budget pour améliorer les conditions d'étude et d'épanouissement des élèves de Keur Mousseu car le maire Momar Ciss l'a toujours dit " l'éducation reste une de ses priorités"...



