Khadim Gadiaga: « Le CNG est hors la loi…on ne veut plus que ce CNG nous dirige » L’un des membres de l’association des lutteurs en activité, Khadim Gadiaga estime que « le CNG est hors la loi … », et fustige le comportement du CNG. « On ne veut plus que ce CNG nous dirige », a-t-il dit.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook