Khadim Ndiaye sur sa non-sélection: "Quand j’ai vu la liste, c’était dur d’y croire..."

Le gardien de but Khadim Ndiaye n’en veut pas à Aliou Cissé qui ne l’a pas convoqué pour Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain, comptant pour les qualifications de la Can-2019.



«Je ne suis pas déçu, encore moins fâché », clame-t-il, dans son entretien avec Record. « Dans un passé récent, on me faisait confiance et, on laissait d’autres à quai. Aujourd’hui, si ça tombe sur moi, je dois continuer à travailler sans rechigner ou tirer sur les gens. Ça ne serait pas responsable de ma part.»



« Quand j’ai vu la liste, c’était dur d’y croire. Je ne veux vraiment pas m’appesantir dessus. Je me dis que, c’est le choix du coach. Il a peut être misé sur la jeunesse. Dans sa tête, il va certainement se dire que : convoqué Khadim Ndiaye, c’est juste pour les éliminatoires et aussi, la phase finale de la coupe d’Afrique, avant qu’il ne prenne sa retraite internationale. Personnellement, je souhaite le meilleur à l’équipe. De mon côte, je vais continuer à travailler. Qu’on m’appelle ou pas, il n’y vois pas de problème. Aujourd’hui, à l’heure où nous parlons, s’il y a urgence, je suis prêt à décanter la situation. A mon avis le coach est resté dans une logique », confie le portier de Horoya.