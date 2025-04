Khadim Sall sur Leral TV : Une vision forte pour un Sénégal prospère à l’horizon 2035

Invité sur le plateau de Leral TV, Monsieur Khadim Sall, entrepreneur engagé et président du Mouvement Horizon 2035, a livré un message puissant en faveur du développement durable et inclusif du Sénégal. Son passage a été l’occasion de dévoiler plusieurs initiatives concrètes et ambitieuses, témoignant de sa volonté de faire bouger les lignes.



🎯 Former les Femmes à Louga : Le Numérique comme Accélérateur économique

Lors de son intervention, Khadim Sall a annoncé un programme de formation inédit destiné aux femmes transformatrices de Louga. Objectif : les outiller pour utiliser le numérique, notamment les réseaux sociaux, afin de booster leurs activités. Grâce à ces compétences, elles pourront mieux écouler leurs marchandises, élargir leur clientèle et ainsi gagner en autonomie financière.



👨🏾‍🌾 Un Appel à la Jeunesse : Agriculture, Élevage et Transport à Deux-Roues

Le président de Horizon 2035 a également lancé un appel vibrant à la jeunesse sénégalaise : il les invite à s’investir dans des secteurs porteurs comme l’agriculture, l’élevage, ou encore, les nouvelles formes de mobilité comme le transport à deux-roues, un domaine en pleine expansion. Pour lui, ces métiers sont des sources d’emploi viables, capables de participer activement à la lutte contre le chômage et la précarité.



🌱 La Terre, un Enjeu vital : Interpellation au Gouvernement

Enfin, Khadim Sall a interpellé le nouveau gouvernement sur l’urgence de revoir la gestion foncière au Sénégal. Il appelle à une politique ferme pour garantir l’accès sécurisé à la terre, condition essentielle pour une souveraineté alimentaire durable et un essor du monde rural.



🚀 Horizon 2035 : Un Mouvement pour l’Avenir

À travers ses actions concrètes et sa vision éclairée, Monsieur Khadim Sall s’impose comme une figure montante du développement sénégalais. Son objectif est clair : porter le Sénégal vers une transformation économique et sociale ambitieuse, à l’horizon 2035.