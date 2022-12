Khalifa Sall : «L’acharnement contre Pape Alé Niang est inacceptable »

L’affaire Pape Alé Niang s’est invitée hier lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan wi. Khalifa Sall s’est vivement indigné de la situation du journaliste.



« L’acharnement contre Pape Alé Niang est inacceptable. La place de Pape Alé Niang n’est pas en prison. Je ne cesserai de le répéter, surtout pour un régime dirigé par un homme comme Macky Sall. La place d’aucun journaliste n’est en prison. Le pouvoir doit être plus regardant dans ses rapports avec la presse », a indiqué l’ancien maire de Dakar. « Nous prions que le Président Macky Sall termine son "taggatou tour", dans la paix et la cohésion sociale. Nous pensons qu’il aura l’intelligence de comprendre que tout a une fin, son pouvoir est terminé et qu’il fasse une sortie en beauté. Nous souhaitons que 2023 soit une année de paix, de bonheur et de santé pour toutes et tous. Une année de combat pour Yewwi Askan wi.



2023 sera une année déterminante parce que notre conviction est que, dans une démocratie qui se consolide, ce sont les acteurs qui sont les véritables moteurs. Quand je dis acteurs, ce sont les hommes politiques, les médias, la société civile, les populations. Nous devons de ce fait tout faire pour renforcer et stabiliser la démocratie sénégalaise, pour qu’on puisse aller en 2024 en toute quiétude. Cependant, nous rappelons à la population que combattre pour la démocratie, fait partie de la volonté d’instaurer une paix au Sénégal. Nous sommes en train de préparer 2024 », a ajouté Khalifa Sall.









Le Témoin