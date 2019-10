Khalifa Sall : "On m'a jeté dehors avec mes bagages "

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2019 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall a rendu visite, hier, à Serigne Mansour Sy Djamil, l’un de ses alliés politiques et soutiens pour sa libération. Le quotidien « Les Échos » rapporte qu’il a fait des révélations sur son séjour carcéral et les conditions dans lesquelles il a été élargi de prison. «On m’a demandé de sortir, j’ai catégoriquement refusé, parce que je n’ai pas demandé la grâce. C’est ainsi qu’ils m’ont pris avec les bagages pour mettre dehors », a-t-il confié au marabout politicien. Khalifa Sall a confirmé qu’il y a eu un deal pour le faire sortir de prison. « On m’a proposé un marché, j’ai refusé. Je n’ai pas peur de la prison, il n’y a que des humains. L’essentiel c’est de garder sa dignité », dit-il.



