Khalifa Sall: "Si je suis élu à la tête du Sénégal, je ne serai pas président du Conseil supérieur de la Magistrature, le parquet sera indépendant du gouvernement et..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

A Sine, le candidat de Khalifa Président, promet qu'il ne serait pas président du Conseil supérieur de la Magistrature, une fois élu Président. " Si je suis élu à la tête du Sénégal, je ne serai pas président du Conseil supérieur de la Magistrature, le parquet sera indépendant du gouvernement et le Conseil constitutionnel réformé, pour plus de justesse dans sa composition ", affirme Khalifa Sall.



Il a en outre, rendu hommage au Président Leopold Sédar Senghor. " Sur cette terre du Sine, je rends hommage au Président Senghor, père fondateur de notre Nation ", affirme Khalifa Sall.



Face aux défis actuels que traverse notre pays, souligne-t-il, " je mettrai en œuvre les conclusions des assises nationales et de la Commission nationale de Réforme des Institutions. Ainsi, je m'engage à renforcer nos institutions, en partageant certains pouvoirs présidentiels avec le Premier ministre et l'Assemblée nationale, pour rétablir l'équilibre ".





