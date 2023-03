Khalifa Sall condamné le 30 mars 2018 : Sonko connaitra-t-il le même sort en 2023 ? Si Ousmane Sonko est superstitieux, il va certainement avoir peur du 30 mars, jour de son procès contre Mame Mbaye Niang en audience spéciale. En effet, cette date rappelle le 30 mars 2018, jour de la condamnation de Khalifa Sall, maire de Dakar, à 5 ans de prison ferme pour «escroquerie sur des deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs et complicité de faux en écriture de commerce».

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 15:05

Nos confrères du quotidien Bes Bi, très perspicace en la matière rappellent que c’était dans l’affaire de la gestion de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. Une sentence confirmée en appel et en cassation, ce qui l’avait privé de participer à la Présidentielle de 2019.



D’où la question, coïncidence pour coïncidence, Ousmane Sonko connaitra-t-il son 30 mars ?



Et Mars pour mars, au-delà de Khalifa Sall, Karim Wade aussi a connu la condamnation au mois de mars. Le candidat du Pds avait pris une peine de 6 ans ferme pour «enrichissement illicite» le 23 mars 2015 par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).



