Khalifa Sall démarche Mamadou Diop Decroix, Aïda Mbodji et Habib Sy

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Taxawu Senegaal déroule son programme. Khalifa Sall a presque rencontré tous les ténors de l’opposition dans le but les fédérer et de faire face au pouvoir. A la tête d’une forte délégation, Khalifa Sall a été reçu par le secrétaire général d’And jëf/Pads, Mamadou Diop Decroix. Au menu des échanges, la situation du pays et les perspectives du renforcement de l’opposition. De fortes convergences ont été relevées au sujet des responsabilités de l’opposition ainsi que sur les modalités d’assumer de telles responsabilités.



Mamadou Diop Decroix a salué l’initiative de Khalifa Ababacar Sall et exprimé l’engagement de son parti à œuvrer, comme par le passé, à l’émergence d’une opposition forte et crédible, capable de se tenir aux côtés des populations pour la satisfaction de leurs préoccupations légitimes et capable de remporter les batailles démocratiques en vue.



Puis, Khalifa Sall a rendu visite à Habib Sy, président du parti de l’Espoir et de la Modernité/ Yakaar u Réew Mi en compagnie de responsables de Taxawu Senegaal. Les deux parties ont eu un large échange sur la situation politique du Sénégal, particulièrement, celle relative à l’opposition. Ils sont convenus de se rencontrer prochainement pour une meilleure coordination de leurs actions.



Enfin, Khalifa Sall s’est rendu au domicile de Aïda Mbodj, présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie AND/ Saxal Liggey. Leurs échanges ont porté sur la situation du pays et de l’opposition.









L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos