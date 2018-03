Khalifa Sall et ses co-prévenus, 1 an déjà en prison

Que le temps passe vite. Le maire de Dakar et ses co-prévenus Mbaye Touré, Fatou Traoré, Yatma Diao, Amadou Mactar Diop et Yaya Bodian vont faire un an en prison après-demain, mercredi. Une situation vraiment regrettable.



Pour marquer la date, ses partisans compte organiser une grande manifestation de soutien à l’hôtel de Ville. Il faudra s’attendre à des discours de feu contre Macky Sall et son régime. Selon nos radars, à la fin du mois de mars, un rassemblement mahousse va être organisé par la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, toujours pour la libération de Khalifa Sall et Cie. Rappelons que c’est le 30 mars qu’est attendu le délibéré du procès.











Les Echos



