Khalifa Sall félicite Idy pour « sa victoire…volée » Le Maire Khalifa Sall et sa délégation ont vivement remercié le Président Idrissa Seck pour le soutien combien précieux qu’il leur a apporté pendant l’incarcération de Maire de Dakar. Le Maire Khalifa Sall a également félicité le Président Idrissa Seck pour sa brillante campagne lors de l’élection présidentielle estimant que ça été « une victoire volée » selon un post de Yankhoba Diattara visitée par IGFM.

Le Président Idrissa Seck de son côté a commencé par rendre grâce à Dieu qui a mis fin à l’épreuve de son frère Kahlifa Sall et s’est fortement réjoui de retrouver un ami et un compagnon de longue date le Maire Khalifa Sall.

Il a aussi félicité les compagnons du Maire Khalifa Sall pour l’engagement, la détermination et la dignité dont ils ont fait preuve durant toute cette période.

Le Président Idrissa Seck a aussi rappelé la noblesse de l’engagement politique qui est de servir sa communauté malgré les risques.

Il a prié pour que leur engagement politique au service de leur peuple soit couronné de succès au grand bénéfice exclusif du peuple sénégalais.

Avant la fin de la rencontre, le Maire Khalifa sall a tenu à clarifier l’assistance sur les déclarations de Barthélemy Dias relativement à un deal supposé estimant que Mr Dias s’adresse à un autre leader que lui et Idrissa connaissent très bien mais ça que ne s’adressait nullement au parti Rewmi.

La rencontre a été bouclée par des prières formulées par le doyen d’âge de la rencontre.



Source IGFM



