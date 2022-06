Khalifa Sall met en garde les nervis

Le coordonnateur de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi (Yaw) a dénoncé hier l’agression d’étudiants de l’Ucad par des nervis dans le campus social. Khalifa Sall et Cie alertent les nervis pour leur dire que tout ce qui leur arrivera sera de leur faute. Il prévient qu’ils n’accepteront pas que des gens soient payés pour agresser d’honnêtes citoyens et cela ne peut plus continuer. Khalifa Sall a saisi également l’occasion pour inviter les forces de défense et de sécurité à jouer leur rôle de défense des populations et du pays et d’éviter de prendre partie, rapporte L'As.



A l’en croire, personne n’a le droit de braquer les forces de défense et de sécurité contre le peuple qu’elles sont censées défendre. Les leaders de Yewwi Askan wi seront mardi prochain à Ziguinchor pour apporter leur soutien à Guy Marius Sagna et ses codétenus. Khalifa Sall a annoncé à la sortie de la réunion des leaders qu’ils comptent mener le combat jusqu’au bout