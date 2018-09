Khalifa Sall ne signe plus les documents de la Mairie

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 11:41

La décision de révocation du Maire de Dakar est pleinement entrée en vigueur. Depuis qu’il a reçu la notification du décret, Khalifa Sall est dévêtu de son manteau de Maire. Il n’a plus aucune responsabilité. Selon des proches du désormais ex-maire, des membres du Conseil municipal n’avaient pas voulu se plier, arguant que le décret devait aussi, leur être notifié. C’est par la suite qu’ils ont accepté la situation, surtout que Khalifa Sall n’étant plus Maire et que eux, ne voulant pas prendre les responsabilités et continuer le service. La Mairie restait bloquée.



Depuis jeudi dernier, nous informe notre source, le premier adjoint, Soham Wardini, signe à la place du Maire. Khalifa Sall ne signe plus les documents. Désormais, le secrétaire ne fait plus de déplacement à la prison tous les soirs pour apporter un parapheur au Maire pour des signatures. D'après notre informateur, cela n’agrée pas cette équipe du désormais ex-maire qui trouvait du plaisir à faire le déplacement et qui en profitait pour le voir et échanger avec lui.



Les Echos

