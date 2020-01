Khalifa Sall rencontre Ousmane Sonko cet après-midi

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 10:38 | | 1 commentaire(s)|

L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall poursuit ses rencontres avec les personnalités et leaders d’opinion.



Après l’ancien président Me Abdoulaye Wade et Bougane Guèye Day, il se rend aujourd’hui dans l’après-midi, chez le leader de Pastef, Ousmane Sonko. La rencontre entre les deux hommes est prévue à 17 heures, annonce le quotidien "Les Echos".



