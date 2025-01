Khar Yalla/Saint-Louis : CAJUST organise un forum communautaire sur les changements climatiques.

Le quartier Khar Yalla, "Cité Bamba Dièye", de Saint-Louis, a été l’hôte des membres du réseau CAJUST (Citoyens Actifs pour la Justice Sociale) dans le cadre d'un forum communautaire sur la gouvernance climatique et la transition énergétique au Sénégal. Ce forum a été organisé dans le cadre du projet Green Accountability, dont l’objectif est de donner la parole aux communautés, notamment aux jeunes et aux femmes, afin de favoriser une mise en œuvre transparente, juste et équitable du JEPT (Journal des Engagements pour la Transition) au Sénégal.



« C’est dans le cadre de notre projet Green Accountability que nous avons choisi de nous rendre dans la ville tricentenaire pour rencontrer les populations, et notamment celles du quartier de Khar Yalla, "Cité Bamba Dièye". Nous avons pu constater de visu les conditions difficiles dans lesquelles ces populations vivent. Elles nous ont fourni un listing détaillé de toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées », a déclaré Astou Diop, chargée de projet à CAJUST, lors de son intervention auprès de la presse.



Astou Diop a précisé que "c’est dans ce cadre que CAJUST est venu en soutien aux populations de Khar Yalla, "Cité Bamba Dièye". À travers ce projet, l’objectif est de trouver des moyens pour que les autorités étatiques prennent en compte leurs préoccupations et leur viennent en aide."



La chargée de projet à CAJUST a saisi l'occasion pour déplorer les conditions de vie "très lamentables" de ces populations, victimes de l’avancée de la mer, confrontées à l’insalubrité, la promiscuité et surtout à l’obscurité.



Par ailleurs, Mme Diop a rappelé les missions de CAJUST, qui est un réseau d’organisations de jeunes et de femmes œuvrant pour la lutte contre toutes formes d’injustices sociales.



Adama Sall (Saint-Louis)