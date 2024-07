Khombole / Bac 2024 : Ce beau geste et ce message du Maire Maguèye Boye aux candidats A Khombole, comme chaque année depuis son élection à la tête de la Mairie, le Bac 2024 a aussi été accompagné d’un beau geste et d’un message. Le Maire Maguèye Boye s’est adressé aux candidats dans cette courte vidéo, pour les encourager, les galvaniser vers une pleine réussite…

Chers candidats,



A la veille du début du baccalauréat, clé de l'enseignement supérieur,

je tiens à vous adresser mes encouragements et mes vœux de réussite. Je suis convaincu que vos efforts seront récompensés.



Ces jours de composition représente sans doute, le moment crucial de votre parcours académique et je suis certain que vous donnerez le meilleur de vous-même.



Je suis également heureux de vous rappeler, que la mairie de Khombole renouvelle son programme « Un candidat. Un kit goûter. »



Pendant les pauses de vos compositions, des kits goûters seront distribués à tous les candidats, afin de vous soutenir et de vous aider à rester concentrés et énergisés tout au long des épreuves.



Votre succès est notre priorité. Nous sommes tous derrière vous.



Bonne chance, votre dévoué maire, Maguèye Boye.



